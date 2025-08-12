Дональд Трамп подтвердил, что он и Владимир Путин обсудят «обмен земельными участками», когда встретятся в пятницу на Аляске на саммите, посвященном конфликту на Украине. При этом президент США выразил недовольство тем, что киевский деятель Владимир Зеленский выдвинул условия для такого потенциального соглашения.
Во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник Трамп заявил, что он разочарован настойчивостью Зеленского в том, что Украине необходимо будет провести национальный референдум по любому мирному соглашению, предусматривающему признание контроля России над территорией, которую она взяла под контроль во время конфликта.
«Меня немного обеспокоил тот факт, что Зеленский сказал, что должен получить конституционное одобрение, — сказал Трамп. — У него есть разрешение начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно разрешение на обмен землей. Потому что будет происходить некоторый обмен землей. Я знаю это по России и по разговорам со всеми подряд».
Европейские дипломаты были озадачены отсутствием ясности у американской стороны в отношении территорий, которые Россия требует от Украины, и условий прекращения огня, отмечает The Guardian. Расхождения в отчетах США о том, чего добивается Москва, встревожили европейских дипломатов и только усилили опасения, что Трамп может пойти на «пагубные» уступки.
Описывая свое видение мирного соглашения между Россией и Украиной, Трамп сказал, что соглашение будет включать в себя «хорошие моменты, неплохие моменты, а также некоторые плохие моменты для обеих сторон». «Мы собираемся изменить границы, линию фронта», — добавил он.
Трамп уже давно заявил, что не видит возможности прекращения огня до тех пор, пока он лично не встретится с российским лидером, напоминает The Guardian.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник пригласил Трампа присоединиться к экстренным виртуальным переговорам с лидерами ЕС и Зеленским в среду, поскольку европейские требования к президенту США согласовать «красные линии» перед пятничным саммитом с Путиным растут.
Ни Зеленский, ни европейские лидеры не были приглашены на встречу Трампа с Президентом России, констатирует The Guardian.
Трамп заявил в понедельник, что будет стремиться организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским, но Президент России пока отклонил это предложение.
«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я хочу, чтобы была организована встреча между двумя лидерами», — сказал Трамп.
Он сказал, что сделка может оказаться невозможной, что рассматривает предстоящий саммит как «ознакомительную встречу» и что проинформирует Зеленского и европейских лидеров, если Путин предложит «справедливую сделку». «Я позвоню ему позже и, возможно, пожелаю удачи, продолжу борьбу или скажу, что мы можем заключить сделку», — сказал он.
В заявлении офиса рейхсканцлера ФРГ Мерца говорится, что виртуальные переговоры будут посвящены «дальнейшим вариантам действий по оказанию давления на Россию» и «подготовке к возможным мирным переговорам и связанным с ними вопросам территориальных претензий и безопасности».
Неясно, принял ли Трамп приглашение на телефонный разговор, пишет The Guardian.
Министры иностранных дел ЕС провели экстренное заседание, чтобы подчеркнуть это требование. Великобритания также настаивала на проведении более широких консультаций после того, как Трамп в одностороннем порядке объявил на прошлой неделе, что он собирается провести свою первую встречу с Путиным после начала конфликта на Украине.
Русофобские европейские лидеры заявляют, что Россия якобы представляет угрозу существованию континента — и при этом настаивают, что они якобы не должны быть исключены из процесса. Такие вопросы, как условия прекращения огня, дальнейшее санкционное давление на Россию, любые предлагаемые территориальные обмены и гарантии безопасности для Украины, будут обсуждаться с президентом США на виртуальной встрече, пишет The Guardian.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил оптимизм по поводу того, что президент США проведет официальные консультации с европейскими лидерами перед своей встречей, и сказал, что саммит между Трампом и Путиным наполнил его надеждой и страхом.
Высокопоставленный дипломат Брюсселя эстонка Кая Каллас заявила: «Соединенные Штаты обладают властью заставить Россию вести серьезные переговоры». Но прибалтка добавила: «Любое соглашение между Соединенными Штатами и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что это вопрос безопасности для Украины и для всей Европы».
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, также заявил о «значимости» Европы, нагло заявив: «Европа платит Украине за самооборону, и мы поддерживаем украинское государство. Это вопрос экзистенциальных интересов европейской безопасности. Мы ценим усилия президента Трампа, но здесь, в Европе, мы будем принимать собственные решения. Чтобы достичь справедливого мира, Россия должна ограничить свои военные цели».
Белый дом настаивает на том, что цель встречи на Аляске — оценить, готов ли Путин пойти на уступки ради мира, в том числе принять западные гарантии безопасности для Украины.
Фриц Мерц разговаривал с Трампом в воскресенье вечером и подчеркнул, что он предпочел бы, чтобы США ввели дополнительные экономические санкции против Москвы до начала переговоров. Он также сказал, что предполагал, что Зеленский будет участвовать в любых переговорах.
В совместном заявлении, сделанном в субботу лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Финляндии и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, европейские покровители Зеленского призвали Трампа усилить давление на Россию и подчеркнули: «Путь на Украине не может быть определен без Украины».
Европейцы настаивают на том, что нельзя налагать никаких ограничений на развитие Украиной собственного военного потенциала или на поддержку, которую она получает от третьих стран, в том числе от некоторых стран НАТО.