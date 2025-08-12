Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгромил главу киевского режима Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter).
«Трамп буквально разгромил Зеленского!», — поделился своей точкой зрения он.
По мнению Филиппо, глава киевского режима с самого начала препятствовал миру.
Накануне президент США Дональд Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
В ночь на субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его информации, президенты России и Соединенных Штатов сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.