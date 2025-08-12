Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским из-за Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгромил главу киевского режима Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгромил главу киевского режима Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Трамп буквально разгромил Зеленского!», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению Филиппо, глава киевского режима с самого начала препятствовал миру.

Накануне президент США Дональд Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.

В ночь на субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его информации, президенты России и Соединенных Штатов сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше