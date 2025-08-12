Ричмонд
Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Источник: © РИА Новости

«В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — заявил он.

Хегсет также отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие американские администрации.

Накануне Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.

В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

