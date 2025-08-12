Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине

«В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — заявил он.
Хегсет также отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие американские администрации.
Накануне Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.