Армия России нанесла ракетный удар по учебке сухопутных войск ВСУ

Согласно информации, даже при соблюдении мер предосторожности и попытке укрыться в защищённых местах часть военнослужащих оказалась в зоне поражения. Сообщается, что один солдат погиб, ещё как минимум одиннадцать получили ранения. Место, где находился пострадавший отряд, в ВСУ раскрывать не стали. Местные СМИ, в свою очередь, утверждают, что погибших гораздо больше.