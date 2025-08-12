В Госдуме предложили ввести досрочный выход на пенсию за рождение детей

Государство должно инвестировать в демографическое будущее страны, считает челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова.
Снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка, начиная с двух детей в семье, предложили в Госдуме. Письмо за подписью Сергея Миронова и главы комитета по развитию гражданского общества Яны Лантратовой, представляющей в парламенте Челябинскую область, направлено министру труда Антону Котякову.
«Родители, воспитывающие троих и более детей, несут огромную нагрузку — как физическую, так и финансовую. Многие теряют годы трудового стажа, ухаживая за детьми. И в то же время именно они формируют будущее нашей пенсионной системы, воспитывая следующие поколения. Будет справедливо признать их вклад на законодательном уровне. Мы предлагаем: за двоих детей — выход на пенсию на 1 год раньше, за троих — на 3 года раньше, за четверых и более детей — на 5 лет раньше», — пояснила URA.RU Лантратова.
Она добавила, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной: в 2024 году родилось 1,222 миллиона детей — на 3,4% меньше, чем годом ранее. При этом естественная убыль населения превысила 596 тысяч человек. В этих условиях многодетные семьи являются важнейшим стратегическим ресурсом для устойчивого демографического развития нашей страны. Предложенная мера станет инвестицией в демографическое будущее страны и сигналом, что государство ценит тех, кто решается на большую семью, и готово их поддерживать.