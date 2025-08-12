В Госдуме предложили ввести досрочный выход на пенсию за рождение детей

«Родители, воспитывающие троих и более детей, несут огромную нагрузку — как физическую, так и финансовую. Многие теряют годы трудового стажа, ухаживая за детьми. И в то же время именно они формируют будущее нашей пенсионной системы, воспитывая следующие поколения. Будет справедливо признать их вклад на законодательном уровне. Мы предлагаем: за двоих детей — выход на пенсию на 1 год раньше, за троих — на 3 года раньше, за четверых и более детей — на 5 лет раньше», — пояснила URA.RU Лантратова.