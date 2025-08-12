Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захорова рассказала, зачем Евросоюз пытается представить Россию «врагом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз переживает острый социально-экономический кризис и стремится создать образ России как «врага», чтобы списать собственные провалы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз переживает острый социально-экономический кризис и стремится создать образ России как «врага», чтобы списать собственные провалы.

Захарова сказала в интервью expert.ru, что против России была «развернута многокомпонентная диффамационная кампания», которая подпитывается фейками.

Европейские страны, по словам Захаровой, занимались продвижением «антиросийской, русофобской матрицы сознания» с XIX века.

Официальный представитель МИД также сказала, что поставка вооружений Киеву не может изменить ситуацию в зоне СВО.

Читайте материал «Экс-мэр Тулуна получил 5 лет колонии за халатность и финансовые махинации».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше