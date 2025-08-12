Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз переживает острый социально-экономический кризис и стремится создать образ России как «врага», чтобы списать собственные провалы.
Захарова сказала в интервью expert.ru, что против России была «развернута многокомпонентная диффамационная кампания», которая подпитывается фейками.
Европейские страны, по словам Захаровой, занимались продвижением «антиросийской, русофобской матрицы сознания» с XIX века.
Официальный представитель МИД также сказала, что поставка вооружений Киеву не может изменить ситуацию в зоне СВО.
