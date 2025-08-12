Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению ВСУ

По данным украинских военных, в результате удара есть потери среди военнослужащих ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник на Украине попало под ракетный удар одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, сообщает Telegram-канал «общественное» со ссылкой на украинский Генштаб.

В публикации говорится, что удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные направлялись в укрытия.

Сообщается об одном погибшем в результате удара, а также об 11 боевиках ВСУ, получивших тяжелые ранения.

Ранее стало известно о нанесении комплексного удара с применением авиации и БПЛА по крупному району сосредоточения военнослужащих противника в Сумской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше