На Украине сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению ВСУ

В ночь на вторник на Украине попало под ракетный удар одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, сообщает Telegram-канал «общественное» со ссылкой на украинский Генштаб.
В публикации говорится, что удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные направлялись в укрытия.
Сообщается об одном погибшем в результате удара, а также об 11 боевиках ВСУ, получивших тяжелые ранения.
Ранее стало известно о нанесении комплексного удара с применением авиации и БПЛА по крупному району сосредоточения военнослужащих противника в Сумской области.
