Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев станет наставником для участника «Героев земли Воронежской»

Руководитель Воронежской области Александр Гусев будет лично курировать одного из участников образовательной программы для бойцов СВО «Герои земли Воронежской».

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.

Как и обещал, я также стану наставником для одного из участников. В скором времени расскажу подробнее о бойце, с которым буду работать — уверен, это будет ценный опыт для нас обоих.

В настоящее время завершается подбор преподавателей, формируется пул наставников из числа начальников высшего звена регионального правительства, органов местного самоуправления и топ-менеджеров ключевых воронежских предприятий.

Напомним, первый образовательный модуль программы стартует 3 сентября. Он будет посвящен вопросам государственной политики и системы государственного управления.