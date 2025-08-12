Губернатор Гусев станет наставником для участника «Героев земли Воронежской»

Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.
Как и обещал, я также стану наставником для одного из участников. В скором времени расскажу подробнее о бойце, с которым буду работать — уверен, это будет ценный опыт для нас обоих.
В настоящее время завершается подбор преподавателей, формируется пул наставников из числа начальников высшего звена регионального правительства, органов местного самоуправления и топ-менеджеров ключевых воронежских предприятий.
Напомним, первый образовательный модуль программы стартует 3 сентября. Он будет посвящен вопросам государственной политики и системы государственного управления.