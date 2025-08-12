Вражеская страна продолжила нагнетать русофобию из-за обрыва подводных кабелей

Финские власти выдвинули обвинения против членов экипажа нефтяного танкера, подозреваемого в повреждении пяти подводных кабелей, когда судно бросило якорь между Финляндией и Эстонией.
Заместитель генерального прокурора Финляндии заявил в понедельник, что он выдвинул обвинения в саботаже при отягчающих обстоятельствах и вмешательстве в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах против капитана, первого и второго офицеров Eagle S. Как пишет The Guardian, на Западе считается, что танкер, зарегистрированный на островах Кука, является частью российского «теневого флота», состоящего из судов, которые ходят под иностранными флагами, чтобы избежать санкций.
Судно перевозило нефть из Усть-Луги в России через Финский залив, когда, как утверждает прокуратура Финляндии, в декабре 2024 года оно якобы протащило свой якорь по морскому дну около 90 км (56 миль).
Этот инцидент называют одной из нескольких предполагаемых гибридных атак на телекоммуникационные службы в Скандинавском регионе в конце прошлого года, которые привели лидеров в состояние повышенной готовности и вызвали традиционные обвинения в инфраструктурном саботаже в адрес России.
Финские власти конфисковали Eagle S 26 декабря прошлого года, когда группа экстренного реагирования пограничной службы и полиция высадились на судно ранним утром, напоминает The Guardian.
Арест был снят в феврале, и судно покинуло Финляндию в следующем месяце.
Повреждение кабелей обошлось их владельцам «по меньшей мере в 60 миллионов евро только на ремонт», — говорится в заявлении заместителя генерального прокурора Юкки Раппе.
В документе также утверждается: «Предполагается, что разрыв чрезвычайно мощных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей также создал серьезную угрозу для энергоснабжения и телекоммуникаций в Финляндии, хотя услуги были обеспечены с помощью альтернативных подключений».
В заявлении отмечается, что обвиняемые отрицали какую-либо вину в ходе предварительного расследования. Они полагали, что Финляндия «не обладает юрисдикцией в этом вопросе, поскольку места повреждения кабеля находятся за пределами территориальных вод Финляндии», — говорится в заявлении.
Юрист базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компании Caravella LLC FZ, владельца Eagle S, ранее заявлял, что у Хельсинки не было юрисдикции для вмешательства.
Раппе не согласился с этим, заявив: «Характерные черты преступлений, то есть вызванная ими опасность, имели место в пределах Финляндии, даже несмотря на то, что сами меры были приняты за пределами Финляндии».
Финн сказал The Guardian, что вопрос о юрисдикции был «одним из важнейших вопросов», но что «последствия преступления проявились здесь, в Финляндии. Я думаю, это подводит нас к юрисдикции Финляндии. Но, конечно, окружной суд должен решить, обладает ли Финляндия юрисдикцией или нет».
Юкки Раппе выразил надежду, что судебный процесс окажет влияние на расследование других предполагаемых инцидентов с перерезанием кабеля в регионе за последние два года. Финляндия считает себя особенно уязвимой из-за своего географического положения между Россией и Балтийским морем. «Финляндия похожа на остров из-за Балтийского моря. Все наши соединения проходят по подводным кабелям в Швецию, Эстонию и Центральную Европу», — сказал Раппе.
Обвинительный акт был направлен в окружной суд Хельсинки, который примет решение о дате слушания. Государственный обвинитель, специальный прокурор и региональный прокурор были назначены для рассмотрения обвинений в суде.
С начала расследования трем подозреваемым запрещен въезд в Финляндию, отмечает The Guardian.