Вражеская страна продолжила нагнетать русофобию из-за обрыва подводных кабелей

Юкки Раппе выразил надежду, что судебный процесс окажет влияние на расследование других предполагаемых инцидентов с перерезанием кабеля в регионе за последние два года. Финляндия считает себя особенно уязвимой из-за своего географического положения между Россией и Балтийским морем. «Финляндия похожа на остров из-за Балтийского моря. Все наши соединения проходят по подводным кабелям в Швецию, Эстонию и Центральную Европу», — сказал Раппе.