Эстония отказалась упрощать режим пересечения границы с Россией

Эстония не планирует упрощать режим пересечения границы с Россией, заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.
Глава МВД подчеркнул, что «не стоит рассчитывать на щедрые жесты» со стороны Таллина, касающиеся облегчения поездок из республики в РФ.
«Не надо на это надеяться», — отметил чиновник, которого цитирует портал Delfi.
Напомним, 3 августа телеканал ERR сообщил, что власти Эстонии занялись ужесточением пограничного контроля на переходе с Россией. По данным журналистов, на мосту через реку Нарва эстонская сторона решила установить металлические ворота и выдвижные барьеры.
Глава Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу уточнил, что такие сооружения в будущем планируется оборудовать на всех въездах в Эстонию.