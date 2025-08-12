Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония отказалась упрощать режим пересечения границы с Россией

Глава МВД Эстонии Таро заявил, что Таллин не пойдёт на облегчение поездок из республики в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Эстония не планирует упрощать режим пересечения границы с Россией, заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.

Глава МВД подчеркнул, что «не стоит рассчитывать на щедрые жесты» со стороны Таллина, касающиеся облегчения поездок из республики в РФ.

«Не надо на это надеяться», — отметил чиновник, которого цитирует портал Delfi.

Напомним, 3 августа телеканал ERR сообщил, что власти Эстонии занялись ужесточением пограничного контроля на переходе с Россией. По данным журналистов, на мосту через реку Нарва эстонская сторона решила установить металлические ворота и выдвижные барьеры.

Глава Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу уточнил, что такие сооружения в будущем планируется оборудовать на всех въездах в Эстонию.