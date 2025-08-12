Раскрыт план Запада по Украине за срыв переговоров в 2022 году

В ночь на субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его информации, президенты России и Соединенных Штатов сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.