Запад скоро начнет критиковать Киев за срыв договоренностей в 2022 году в Стамбуле, заявил в интервью РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Европа начнет критиковать главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он в последний момент отменил мирное соглашение, достигнутое тогда в Турции, поделился своей точкой зрения аналитик.
«Действительно, отказ от того, что могло бы считаться идеальным соглашением для Украины в свете ее нынешней ситуации, был вопиющим проявлением близорукости», — отметил Озер.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Накануне президент США Дональд Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
В ночь на субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что российский лидер Владимир Путин и хозяин Белого дома Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его информации, президенты России и Соединенных Штатов сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.