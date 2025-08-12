Ричмонд
Арестович: остановка конфликта станет для Зеленского политической смертью

Экс-советник офиса президента Украины заявил, что Зеленского «снимут» с должности после переговоров Путина и Трампа.

Владимира Зеленского «снимут» с должности после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

«Для Трампа и для Путина Зеленский — все. Кто и как его будет снимать — абсолютно неважно… “- написал он в своем Telegram-канале.

По словам Арестовича, остановка конфликта на Украине вследствие договоренностей будет означать для Зеленского и тех, кто на конфликте «поднимался и держится», политическую смерть.

Экс-советник офиса президента Украины считает, что если Зеленский будет противиться договоренностям Трампа и Путина, его могут на Западе прямо назвать коррупционером и предъявить соответствующие доказательства.

15 августа на Аляске должны состояться переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент США заявлял, что у него нет намерений пригласить Зеленского на эти переговоры. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис отмечал, что Зеленского не пустили на саммит на Аляске из-за позиции его по территориям.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

