Bloomberg: Путин снова переиграет Трампа на Аляске

Информагентство отметило, что приглашение президента США уже является победой Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин «снова переиграет» главу США Дональда Трампа — во время их встречи на Аляске, пишет американское информационное агентство Bloomberg.

«Приглашение Трампа само по себе является победой Кремля. Если саммит также приведет к отсрочке американских санкций или разработке “мирного” плана, который приведет к раздору между Украиной и ее союзниками, то это тем более верно “, — отмечается в публикации.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоится в пятницу, 15 августа. Главы государств в первую очередь обсудят вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

