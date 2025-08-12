Bloomberg: Путин снова переиграет Трампа на Аляске

Президент России Владимир Путин «снова переиграет» главу США Дональда Трампа — во время их встречи на Аляске, пишет американское информационное агентство Bloomberg.
«Приглашение Трампа само по себе является победой Кремля. Если саммит также приведет к отсрочке американских санкций или разработке “мирного” плана, который приведет к раздору между Украиной и ее союзниками, то это тем более верно “, — отмечается в публикации.
Встреча Путина и Трампа на Аляске состоится в пятницу, 15 августа. Главы государств в первую очередь обсудят вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
