«Пропавших — в дезертиры»: ВСУ скрывают реальные потери в Сумской области

Украинское командование записывает пропавших без вести военных в дезертиры. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, это происходит на фоне ожесточённых боёв в районе Юнаковки Сумской области, где украинское командование пытается сдержать наступление российской группировки «Север». Он добавил, что в социальных сетях появляется всё больше обращений от родственников военнослужащих ВСУ, сообщающих о массовом исчезновении целых подразделений. Особенно тяжёлые потери, по данным собеседника агентства, несёт 71-я отдельная егерская бригада, чьи позиции подвергаются постоянным атакам.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли серьёзный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. В результате этой атаки было ликвидировано до полусотни украинских военнослужащих. Удар был осуществлён экипажами самолётов Су-34 и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2», которые применили комплекс УМПК-500. Факт успешного поражения целей подтверждается обнародованными видеоматериалами объективного контроля.