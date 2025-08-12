Эксперт раскрыл цель ВСУ перед встречей Путина и Трампа

Дандыкин уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят взять хотя бы небольшой район, который в настоящее время занимают российские войска. По словам эксперта, украинские подразделения штурмуют позиции армии России в Сумской области, увеличили активность на брянском направлении. Он добавил, что сейчас на линии противостояния ведутся ужесточенные бои, пишет «Лента.ру».