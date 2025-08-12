Ричмонд
Эксперт раскрыл цель ВСУ перед встречей Путина и Трампа

Украина предпринимает попытки захватить часть российской территории до начала переговоров президентов РФ и США. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Дандыкин уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят взять хотя бы небольшой район, который в настоящее время занимают российские войска. По словам эксперта, украинские подразделения штурмуют позиции армии России в Сумской области, увеличили активность на брянском направлении. Он добавил, что сейчас на линии противостояния ведутся ужесточенные бои, пишет «Лента.ру».

Дандыкин добавил, что на штурм украинских боевиков отправляют, несмотря на острый дефицит личного состава, что приводит к существенным потерям в живой силе.

«Наши говорят, что, когда забирают траншеи, там оружия, боеприпасов много, а людей — очень мало. Их не хватает. Конечно, ВСУ все равно пытаются хоть что-то взять, где-то пробиться», — отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о массовой гибели бойцов ВСУ в Юнаковке Сумской области. Противник пытался с помощью контратак остановить наступление группировки «Север». Бои на этом направлении продолжаются.