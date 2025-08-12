Котенок: подразделения РФ взяли в оперативное окружение Родинское

Российским войскам удалось взять в оперативное окружение город Родинское в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Родинское наши подразделения взяли в оперативное окружение и закрепились в восточной части, примерно, по ул. Пушкина», — написал он.
Котенок сообщил также об оперативном окружении расположенного в районе Родинского села Кучеров Яр, выходе российских бойцов к восточной окраине Новоалександровки и боях за Новый Донбасс.
Ранее появились сообщения о попадании в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища в ДНР двух бригад ВСУ.