Котенок: подразделения РФ взяли в оперативное окружение Родинское

Военкор сообщил также об оперативном окружении Кучерова Яра.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам удалось взять в оперативное окружение город Родинское в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Родинское наши подразделения взяли в оперативное окружение и закрепились в восточной части, примерно, по ул. Пушкина», — написал он.

Котенок сообщил также об оперативном окружении расположенного в районе Родинского села Кучеров Яр, выходе российских бойцов к восточной окраине Новоалександровки и боях за Новый Донбасс.

Ранее появились сообщения о попадании в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища в ДНР двух бригад ВСУ.