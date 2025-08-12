Судья отклонил запрос администрации Трампа о разглашении стенограмм по делу сексуальных преступников

Судья отклонил запрос администрации Трампа о разглашении стенограмм присяжных по делу осужденной светской львицы Гислейн Максвелл. Судья настаивает, что стенограммы по делу сообщницы печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна не могут быть опубликованы, поскольку это может привести к «раскрытию тайны» большого жюри.
Назвав это не более чем «отвлекающим маневром», федеральный судья в Нью-Йорке официально отклонил просьбу возглавляемого Трампом министерства юстиции США опубликовать стенограммы предварительных допросов большим жюри свидетелей по делу Гислейн Максвелл, осужденной за торговлю людьми сексуального характера и подельницы Джеффри Эпштейна.
Судья Пол Энгельмайер написал, что стенограммы не могут быть обнародованы публично — «случайно или беспорядочно», как того добивалось правительство Дональда Трампа, поскольку это могло бы «разрушить основы секретности, на которых держится большое жюри».
Тем не менее, хотя Энгельмайер сказал, что обнародование стенограмм поставит под угрозу доверие людей, вызванных для дачи показаний перед большим жюри, он также отметил, что стенограммы были «лишними доказательствами на процессе Максвелл».
Энгельмайер также заявил, что правительство не указало в протоколе важную информацию, которая еще не была обнародована, в своем запросе о обнародовании показаний большого жюри по делу Максвелл, пишет The Guardian.
Это наблюдение поднимает вопросы о том, намеревалась ли администрация Трампа по существу удовлетворить двухпартийные призывы к прозрачности в деле Эпштейна, добившись публикации стенограмм. Судья Энгельмайер попытался ответить на эти вопросы в своем постановлении.
«Представитель общественности, осознающий, что материалы большого жюри по делу Максвелл ничего не сообщают общественности, может прийти к выводу, что ходатайство правительства об их раскрытии было направлено не на “прозрачность”, а на диверсию — направленную не на полное раскрытие, а на создание иллюзии такового», — написал он.
«Вопреки утверждениям правительства, показания большого жюри присяжных по делу Максвелл не представляют существенного исторического или общественного интереса, — добавил судья. — Это далеко не так. Они состоят из кратких показаний двух сотрудников правоохранительных органов».
Брэд Эдвардс, адвокат из Флориды, который представлял интересы почти двух десятков обвинителей Эпштейна, заявил Associated Press, что он не согласен с решением суда, вынесенным Энгельмайером в понедельник.
«Нашей единственной заботой было то, что если материалы будут обнародованы, то необходима максимальная защита жертв, — сказал он. — Материалы большого жюри в любом случае содержат очень мало доказательств».
Администрация Трампа потребовала обнародования протоколов заседаний большого жюри в июле на фоне сильного политического накала вокруг расследования в отношении Эпштейна — покойного финансиста и осужденного педофила — и его сообщницы Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок.
Члены Республиканской партии президента присоединились к призывам к его администрации решить вопросы, связанные со скандалом, некоторые из которых касаются его самого.
Недавно Максвелл дала показания заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу и вскоре после этого была переведена из тюрьмы во Флориде в тюрьму более строгого режима в Техасе, что вызвало обвинения в сокрытии улик, связывающих Эпштейна с Трампом.
Адвокат Максвелл утверждает, что она говорила Бланшу правду. Главный обвинитель по делу 2022 года против Максвелл, Морен Коми, была уволена из федеральной прокуратуры южного округа Нью-Йорка еще до того, как состоялся допрос.
Просьба о разглашении свидетельских показаний была воспринята как дополнительная мера: правительство признало, что в них нет показаний свидетелей, которые не были сотрудниками правоохранительных органов, отмечает The Guardian.
Но в распоряжении правительства находятся тысячи других документов и электронных файлов. В начале июля министерство юстиции США и ФБР опубликовали служебную записку, в которой заявили, что не обнаружили никаких доказательств «списка клиентов» Эпштейна или шантажа, и что никакие дополнительные материалы не будут опубликованы для защиты жертв.
Однако борьба за показания большого жюри по делу Эпштейна-Максвелл еще не завершена. Федеральный судья во Флориде рассматривает возможность опубликования стенограмм показаний большого жюри, которые привели к более раннему федеральному обвинительному заключению против Эпштейна — от 2006 года, — которое позже было отложено.
Чтобы урегулировать это дело, Эпштейн признал себя виновным по обвинению штата Флорида в растлении несовершеннолетних и заключил соглашение об отказе от судебного преследования, чтобы защитить себя и четверых других лиц от судебного преследования в будущем. Максвелл обжаловала свой приговор в Верховном суде США, утверждая, что она должна была быть защищена в соответствии с ранее заключенным соглашением.
Но ряд возможностей остается открытым, пишет The Guardian. Комитет по надзору Палаты представителей, возглавляемый республиканцами, вызвал в министерство юстиции Билла Клинтона, экс-госсекретаря США, и Хиллари Клинтон, которую Трамп победил в 2016 году, а также восемь бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которые должны предстать перед комитетом осенью.