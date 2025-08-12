ВЭФ-2025: представлена деловая программа юбилейного форума

«На полях Форума обсуждаются актуальные вопросы привлечения инвестиций и создания новых предприятий», — прокомментировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Блок «Дальний Восток — территория для жизни и развития» включит дискуссии о подготовке кадров, взаимодействии работодателей с вузами, внедрении технологий в образование. Обсудят использование программы «Дальневосточный гектар» для развития сельского хозяйства и предпринимательства.
Трек «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция» сосредоточится на глубокой переработке углеводородов, креативных индустриях как драйвере экономики, технологических инновациях в сельском хозяйстве и развитии малого бизнеса.
«Открытость и взаимовыгодное партнерство» затронет развитие острова Большой Уссурийский и культурных связей со странами АТР. Направление «Технологии: от теории к экономическим эффектам» охватит автоматизацию в промышленности, внедрение ИИ и технологический суверенитет.
Блоки «Города — для жизни людей» и «Артерии роста» посвятят благоустройству городов, северному завозу, развитию Севморпути и контейнерной логистике.
Ранее сообщалось о том, что на ВЭФ в этом году приедет более шести тысяч гостей и участников.