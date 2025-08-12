Информатор, связанный с Демократической партией США, сообщил Федеральному бюро расследований, что сенатор-демократ Адам Шифф одобрил утечку секретной информации с целью дискредитации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным издания, документы, полученные от информатора, недавно были переданы в Конгресс директором ФБР Кэшем Пателем. Осведомитель более десяти лет работал на демократов в комитете по разведке Палаты представителей и еще в 2017 году сообщил в Бюро о предполагаемых действиях Шиффа.
Согласно опубликованным сведениям, сотрудник разведки охарактеризовал утечку как «предательскую», «незаконную» и «неэтичную». По его словам, он лично присутствовал на встрече, на которой Шифф дал согласие на передачу конфиденциальных данных.
«На этой встрече Шифф заявил, что группа допустит утечку секретной информации, дискредитирующей президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эти сведения будут использованы для предъявления обвинений президенту», — говорится в показаниях информатора.
В тот период Шифф занимал пост заместителя председателя комитета Палаты представителей по разведке.
Речь шла о предполагаемом сговоре Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Данные обвинения неоднократно отрицались Москвой, а также были опровергнуты в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера.
По словам Пателя, ФБР обнаружило доклад осведомителя и рассекретило его, не раскрывая личность автора.
«Теперь Конгресс может увидеть, каким образом была осуществлена утечка секретной информации для формирования политических нарративов, и оценить, использовались ли государственные институты как оружие против американского народа», — заявил он.
Ранее Трамп просил наказать распространителей слухов о влиянии РФ на выборы в США.