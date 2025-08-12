В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения «Запад»

«Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025” пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Тема учения: “Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства”, — сказал Ревенко журналистам во вторник в Минске.
Он подчеркнул, что их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Ревенко рассказал, что в ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Руководство учением осуществляет генеральный штаб вооруженных сил Белоруссии.
Представитель белорусского минобороны также подчеркнул, что его страна проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства. «Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году. В рамках ее деятельности основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств. В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь», — напомнил он.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.