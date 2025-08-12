Захарова назвала информационную войну против России вечной

«Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине», — написала Захарова в своем Telegram-канале.