Захарова назвала информационную войну против России вечной

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Информационная война против России вечная, так как это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Исторически против России велась информационная война. Она принимала разные виды, мутировала от прямых атак до диверсий, задействовала новые и новейшие технологии, включая цифровые. Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
