Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаеву вручили черный пояс по таеквондо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 августа 2025 года принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как следует из Telegram-канала Акорды, президент Казахстана наградил Чунгвон Чоу орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие таеквондо во всем мире.

Президент Всемирной федерации таеквондо в знак глубокого уважения вручил главе нашего государства черный пояс девятого дана.

говорится в распространенном во вторник сообщении

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо — это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации.

Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами.

Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане.

Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене.