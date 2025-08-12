Ричмонд
Минобороны: учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября

Минобороны назвало дату проведения учений Беларуси и России «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сообщило, что учение Беларуси и России «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября 2025 года. Подробности озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны, генерал-майор Валерий Ревенко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

— Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года, — подчеркнул Валерий Ревенко.

По словам представителя Минобороны, общая цель названного учения состоит в том, чтобы проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также в готовности к отражению возможной агрессии.

Тем временем Минобороны сообщило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о болезненной реакции западных соседей на учения Беларуси и России «Запад — 2025».

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».

