Михаил Котюков обсудил в Москве проведение масштабных мероприятий в регионе

Особое внимание на встрече было уделено подготовке к проведению ряда масштабных мероприятий международного уровня, которые пройдут в Красноярске в ближайшие два года. Во встрече также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.
В частности, глава региона проинформировал о ходе подготовки к финалу V Международной олимпиады по финансовой грамотности. «Подготовка к финалу олимпиады идет по плану. Выстроено активное взаимодействие с Сибирским федеральным университетом, который обладает необходимым опытом и инфраструктурой, а также с Минобрнауки России, Росфинмониторингом и другими организациями», — сказал глава края.
Напомним, мероприятие пройдет осенью этого года в Красноярске. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет.
Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил: «Международная олимпиада по финансовой безопасности пятый год проводится при поддержке Президента Владимира Путина. С этого года ее мероприятия проходят в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”. В основных этапах олимпиады приняли участие более 65 тысяч человек. Ожидается, что в финале в Красноярске соберутся около 600 школьников и студентов — представителей порядка 40 стран».
Краевой центр также готовится к еще одному масштабному событию — Международному фестивалю молодежи. Инициативу провести фестиваль в сентябре 2026 года в Красноярске поддержал Владимир Путин. Участниками события станут 10 тысяч молодых людей из более 180 стран мира. Губернатор отметил, что все организационные процессы запущены.
Кроме того, участники встречи обсудили работу форума «Территория инициативной молодежи “Бирюса”» — уже завершились пять смен, в них приняло участие около 2,5 тысячи человек.
Затронули и молодёжную политику региона. Красноярский край регулярно побеждает в конкурсе «Регион для молодых», что позволяет модернизировать молодёжные центры. В прошлом году Владимир Путин открыл круглогодичный молодёжный образовательный центр по направлению «Спорт и здоровье».
Вице-премьер отметил динамичное развитие научного потенциала края, а также туристической отрасли. За первые семь месяцев текущего года Красноярский край посетило более 800 тысяч человек. При этом регион активно использует инструменты национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по поручению главы государства. Выделенные средства вкладывают в создание инфраструктуры и повышение туристической привлекательности региона.