Михаил Котюков обсудил в Москве проведение масштабных мероприятий в регионе

Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил: «Международная олимпиада по финансовой безопасности пятый год проводится при поддержке Президента Владимира Путина. С этого года ее мероприятия проходят в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”. В основных этапах олимпиады приняли участие более 65 тысяч человек. Ожидается, что в финале в Красноярске соберутся около 600 школьников и студентов — представителей порядка 40 стран».