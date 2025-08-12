В Эстонии отказались упрощать режим пересечения границы с Россией

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, при этом «Нарва» открыт только в дневное время. Другие два КПП — «Лухамаа» и «Койдула» — работают в стандартном режиме. В МВД Эстонии в январе говорили, что необходимости закрывать границу с Россией нет. В июне министерство допустило закрытие погранпункта в Нарве, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.