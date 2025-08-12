Ричмонд
В Эстонии отказались упрощать режим пересечения границы с Россией

Эстония не планирует упрощать порядок пересечения границы с Россией, сообщил министр внутренних дел балтийской страны Игорь Таро. Так он ответил на вопросы журналистов, касающиеся разных вариантов облегчения ситуации на погранпункте «Нарва».

Источник: AP 2024

«Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться», — сказал Таро (цитата по порталу Delfi).

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, при этом «Нарва» открыт только в дневное время. Другие два КПП — «Лухамаа» и «Койдула» — работают в стандартном режиме. В МВД Эстонии в январе говорили, что необходимости закрывать границу с Россией нет. В июне министерство допустило закрытие погранпункта в Нарве, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.