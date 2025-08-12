Политолог назвал сценарии конфликта на Украине после встречи на Аляске

Эксперт уточнил, что самым негативным сценарием после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа будет «заморозка» ситуации, когда ничего не изменится. Собеседник «Ленты.ру» считает, что и витка эскалации ожидать не стоит, так как при таком прогнозе американский президент вряд ли бы стал организовывать встречу. Если бы целью США было обострение отношений с Россией, то Трамп предпринял бы для этого самостоятельные шаги.
Дудчак отметил, что и Москва, и Вашингтон считают, что Украине придется отдать часть своих территорий. Позиции Белого дома и Кремля в этом вопросе отличаются незначительно.
«Они говорят, чтобы линия фронта осталась замороженной, и смогут ли уговорить Зеленского на то, чтобы он согласился отдать две области, четыре территории и так далее», — объяснил политолог. Он добавил, что отличие в предложениях России и США только в том, какие именно территории Киеву придется отдать Москве.
Политолог подчеркнул, во время встречи на Аляске главы двух держав смогут обсудить волнующие вопросы без вмешательства европейских союзников Украины. Он также предположил, что Путин объяснит Трампу, что украинская власть представляет угрозу для всего мира.
9 августа спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что переговоры российского и американского лидера на Аляске могут пытаться сорвать. По его словам, вероятны провокации, распространение ложной информации, чтобы помешать встрече двух лидеров.