Политолог назвал сценарии конфликта на Украине после встречи на Аляске

Эксперт уточнил, что самым негативным сценарием после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа будет «заморозка» ситуации, когда ничего не изменится. Собеседник «Ленты.ру» считает, что и витка эскалации ожидать не стоит, так как при таком прогнозе американский президент вряд ли бы стал организовывать встречу. Если бы целью США было обострение отношений с Россией, то Трамп предпринял бы для этого самостоятельные шаги.