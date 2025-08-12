Ричмонд
Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон: причины и реакция

Президент США Дональд Трамп 11 августа объявил об отправке подразделений Национальной гвардии в столицу США — Вашингтон. Он также сообщил, что контроль над округом будет осуществляться на федеральном уровне. Причиной ввода войск Трамп назвал высокий уровень преступности в городе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как подчеркнул Трамп, власти намерены полностью очистить город от трущоб, назвав их существование недопустимым. Американский лидер вновь обратил внимание на криминогенную обстановку в Вашингтоне, заявив, что она хуже, чем в Боготе, Панаме или Багдаде. Решение о дополнительных мерах безопасности последовало после его обещаний взять столицу под федеральный контроль, искоренить бездомность и усилить борьбу с преступностью. Толчком к этому стало нападение подростковой банды на экс-сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE).

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер оспорила утверждения Трампа о росте преступности, сообщив, что по сравнению с прошлым годом число насильственных преступлений в столице США сократилось на 26%, а убийств — на 12%.

Как пишет The Washington Post, инициатива Трампа о вводе войск вызвала волну возмущения среди местных жителей. Практически сразу после заявления президента на улице Лафайет недалеко от Белого дома стали собираться недовольные его решением.

В свою очередь Пентагон сообщил, что направил в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии. Министр обороны США Пит Хегсет уточнил, что помимо Национальной гвардии защищать Вашингтон готовы и другие подразделения.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о намерении навести порядок не только в Вашингтоне, но и в Нью-Йорке и Чикаго. Видеозапись его выступления опубликовали NBC News на своем YouTube-канале. Президент США заявил о масштабном кризисе в сфере общественной безопасности, охватившем штаты. Трамп связал сложившуюся ситуацию с ошибками в управлении местных властей.

Это не первое подобное решение Трампа — в июне он вводил Нацгвардию в Лос-Анджелес для борьбы с протестами, вызванными антимигрантскими рейдами. Тогда он резко осудил бездействие властей на местах, раскритиковав, в частности, мэра города и губернатора Калифорнии.

В июне Трамп направил в город 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, а через два дня распорядился удвоить их число. Гвардейцы были призваны обеспечивать безопасность сотрудников иммиграционных служб, государственных чиновников и защищать федеральные объекты. Однако уже в июле администрация сократила контингент вдвое, оставив в Лос-Анджелесе 2 тыс. военных. В Пентагоне объяснили это решение стабилизацией обстановки, тогда как местные власти расценили такой шаг как вынужденное отступление.

