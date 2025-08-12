Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон: причины и реакция

Как подчеркнул Трамп, власти намерены полностью очистить город от трущоб, назвав их существование недопустимым. Американский лидер вновь обратил внимание на криминогенную обстановку в Вашингтоне, заявив, что она хуже, чем в Боготе, Панаме или Багдаде. Решение о дополнительных мерах безопасности последовало после его обещаний взять столицу под федеральный контроль, искоренить бездомность и усилить борьбу с преступностью. Толчком к этому стало нападение подростковой банды на экс-сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE).