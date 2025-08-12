Ричмонд
Ревенко: Беларусь против нарушения баланса сил в Европе

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Беларусь категорически против продолжающейся масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе, сказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко на брифинге, посвященном учению «Запад-2025», передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По словам начальника Департамента, белорусская сторона для восстановления доверия с европейскими странами придерживается максимальной открытости и транспарентности проводимой военной деятельности.

В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

напомнил Валерий Ревенко

При этом он отметил, что белорусская сторона 31 июля передала расширенную информацию об учении и пригласила наблюдать за ним представителей всех без исключения государств — участников Венского документа.

Те страны, которые направят своих наблюдателей, смогут убедиться в открытости и прозрачности маневров.

уверен высокопоставленный белорусский офицер

Кроме того, возможность наблюдать за учением будут иметь все аккредитованные при Минобороны иностранные военные атташе, среди которых представители девяти государств — членов НАТО.

Приглашения также направлены в адрес других стран и международных организаций, в том числе ОДКБ, СНГ, ШОС.

Все это — красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности. Мы выступаем категорически против продолжающейся масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе.

подчеркнул Валерий Ревенко

Подытоживая, он выразил мнение, что результатом происходящего является «снижение стратегической стабильности в мире в целом».

