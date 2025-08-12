Ревенко: Беларусь против нарушения баланса сил в Европе

В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».