Ревенко: Беларусь против нарушения баланса сил в Европе

По словам начальника Департамента, белорусская сторона для восстановления доверия с европейскими странами придерживается максимальной открытости и транспарентности проводимой военной деятельности.
В этой связи, исходя из требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».
При этом он отметил, что белорусская сторона 31 июля передала расширенную информацию об учении и пригласила наблюдать за ним представителей всех без исключения государств — участников Венского документа.
Те страны, которые направят своих наблюдателей, смогут убедиться в открытости и прозрачности маневров.
Кроме того, возможность наблюдать за учением будут иметь все аккредитованные при Минобороны иностранные военные атташе, среди которых представители девяти государств — членов НАТО.
Все это — красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности. Мы выступаем категорически против продолжающейся масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе.
Подытоживая, он выразил мнение, что результатом происходящего является «снижение стратегической стабильности в мире в целом».