Лукашенко принимает с докладом нового главу Нацбанка Головченко 12 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа, во вторник, принимает с докладом нового главу Национального банка Романа Головченко. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый раз в новом статусе на докладе у Первого», — подчеркнули в сообщении.
В телеграм-канале добавили, что 12 августа во Дворце Независимости председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко.
Тем временем Белстат сказал, что инфляция в июле составила 7,4% и назвал подорожавшие товары.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.
Кроме того, монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси.