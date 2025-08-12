Ричмонд
Лукашенко принимает с докладом нового главу Нацбанка Головченко 12 августа

Лукашенко заслушает доклад нового главы Нацбанка Романа Головченко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа, во вторник, принимает с докладом нового главу Национального банка Романа Головченко. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый раз в новом статусе на докладе у Первого», — подчеркнули в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что 12 августа во Дворце Независимости председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко.

Тем временем Белстат сказал, что инфляция в июле составила 7,4% и назвал подорожавшие товары.

Ранее глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.

Кроме того, монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси.

