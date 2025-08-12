Бывший вице-губернатор Аляски Леман: Путин и Трамп могут встретиться на военной базе

Леман добавил, что президенты также могут встретиться на военной базе Эйлсон около Фербанкса. Однако, по его словам, Путину может быть некомфортно на военном объекте. В других районах штата также можно было бы провести встречу, но, вероятно, они не смогут организовать все необходимое для принятия тысяч гостей, поэтому, по мнению Лемана, «лучше смотреть на Анкоридж, Фэрбанкс и их окрестности».