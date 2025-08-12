Ричмонд
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph.

Источник: Reuters

«Без такого решения он, скорее всего, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и европейских союзников», — говорится в публикации.

В понедельник издание выпустило материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.

В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

