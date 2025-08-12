Минобороны раскрыло детали проведения учения Беларуси и РФ «Запад-2025». Подробности сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны, генерал-майор Валерий Ревенко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
Представитель ведомства уточнил, что в момент указанного совместного учения запланирована отработка отражения ударов средств воздушного нападения противника. Ревенко добавил, что планируется отработать ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника, а также создание условий для восстановления территориальной целостности.
Начальник Департамента международного военного сотрудничества обратил внимание, что в рамках учений «Запад-2025» будут отработаны борьба с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, авиационная поддержка действий войск.
— Руководство учением осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь, — уточнил Валерий Ревенко.
Ранее Минобороны сказало, что учение Беларуси и России «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
Тем временем Минобороны сообщило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».