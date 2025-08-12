Бывший спикер думы Перми покинул пост директора в «дочке» УНИИКМ

Юрий Уктин возглавил ООО «Углекон» в 2022 году. ООО является резидентом территории опережающего экономического развития «Нытва» и реализует приоритетный инвестпроект «Создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов». Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект — 1,5 млрд руб. Срок реализации — 2020−2024 годы. В результате на производстве планируется создать 156 новых рабочих мест.