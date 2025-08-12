Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев кулаком разбил доску со своим автографом на глазах у Головкина (видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кулаком разбил доску со своим автографом в соответствии с правилами таеквондо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: ТРК президента страны

По данным Акорды, президент Казахстана оставил подпись на тренировочной доске, а затем Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо попросил главу государства разбить доску.

Касым-Жомарт Токаев сначала уточнил, действительно ли он должен разбить доску, после чего нанес удар кулаком и разделил ее на две части. Токаеву похлопали все присутствующие, в том числе председатель Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, который вручил ему черный пояс.