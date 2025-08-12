Токаев кулаком разбил доску со своим автографом на глазах у Головкина (видео)

По данным Акорды, президент Казахстана оставил подпись на тренировочной доске, а затем Чунгвон Чоу в соответствии с традициями таеквондо попросил главу государства разбить доску.
Касым-Жомарт Токаев сначала уточнил, действительно ли он должен разбить доску, после чего нанес удар кулаком и разделил ее на две части. Токаеву похлопали все присутствующие, в том числе председатель Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, который вручил ему черный пояс.