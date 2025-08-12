Очередная манипуляция: В Молдове экономика теряет десятки тысяч специалистов в год — но власти предпочитают рисовать красивую статистику

Новая ложь от PAS: «рекорд» по трудоустройству, пока тысячи людей теряют работу.
В очередном примере манипуляции от PAS с энтузиазмом объявляется о «наибольшем числе людей, трудоустроенных за последние 11 лет» — как о главном доказательстве успеха правящей власти. На самом же деле, пока PAS хвалится вырванными из контекста цифрами, тысячи людей теряют рабочие места, а Республика Молдова продолжает стремительно терять трудовые ресурсы.
PAS стоило бы пройти краткий курс элементарной экономики:
Ежегодно более 25% рабочей силы страны меняет место работы.
Эта мобильность вызвана не выходом людей на пенсию или приходом молодежи на рынок труда, а неприемлемыми условиями труда и низкими зарплатами. В цифрах это более 160 000 людей в год, которые покидают свое место работы: одни — в поисках лучшей должности, но большинство — за границей.
Такая масштабная текучесть кадров — это не признак здоровой экономики, а непрерывная «утечка» людей и компетенций.
В строительстве, например, сезонный характер работы приводит к увольнению до половины работников в зимний период, с последующим возвращением летом. Многие не принимают такой «пинг-понг» и уезжают навсегда за границу. В сфере HoReCa низкие зарплаты и тяжелые условия труда заставляют молодежь покидать рабочие места уже через несколько месяцев. Та же ситуация наблюдается в обрабатывающей промышленности, транспорте и сельском хозяйстве.
В таком контексте представлять как «великую победу» тот факт, что ANOFM ежемесячно трудоустраивает 1 733 человека — то есть менее 0,2% от всей рабочей силы страны — значит оскорблять интеллект общества. Еще хуже то, что в эти «трудоустройства» включены и сезонные повторные наймы, а не создание новых стабильных рабочих мест.
Так называемые «рекордные» цифры на деле лишь возвращают показатели на уровень десятилетней давности, после падения в период 2019—2022 годов. Тем временем экономика ежегодно теряет десятки тысяч человек, качество рабочей силы ухудшается, а целые отрасли остаются без квалифицированного персонала.
Вместо того чтобы хвалиться приукрашенной статистикой, PAS должно ответить на простой вопрос:
Почему в Молдове ежегодно более 160 000 человек покидают свое место работы и не возвращаются?
Одни переходят на другую работу, а другие вынуждены уезжать из страны — написал Влад Филат.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).
МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.
Наше внешнеполитическое ведомство ведет борьбу с призраками (далее…).
Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.
Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста (далее…).