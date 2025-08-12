Свежая кровь в парламенте. В Новосибирске 30 кандидатов до 23 лет баллотируются в депутаты

В качестве верхней планки мы выбрали 23 года — с расчетом на то, чтобы кандидат успел пройти обучение в вузе или ссузе и получить трудовой опыт. С учетом этой временной рамки собрали 30 имен, и абсолютное большинство из них составили кандидаты в горсовет. Главная тому причина — более мягкий возрастной ценз: в Совет депутатов Новосибирска можно избраться с 18 лет, а в Заксобрание минимальный возраст на момент голосования должен составлять 21 год.
Расклад по партиям.
Больше всего молодых кандидатов в избирательных кампаниях выдвинула партия «Новые Люди» — 12 человек из 30 поддерживаются ими. Шесть человек выдвинула «Справедливая Россия», четыре — либерал-демократы, по два человека — «Единая Россия» и КПРФ. Нашелся даже один выдвиженец от «Партии пенсионеров» — 22-летний уроженец Краснообска Максим Шаповал, индивидуальный предприниматель, баллотирующийся в горсовет. Остальные представились самовыдвиженцами.
Профессиональный разрез.
Среди кандидатов от «левых» партий довольно много работников физического труда. Примерами того могут стать 23-летний коммунист Никита Ермилов, который работает инженером-технологом на заводе имени Чкалова, или выдвиженец «Справедливой России» Иван Орлов — в свои 22 года он ремонтник-осмотрщик вагонов в депо «Инская». Однако среди СРПЗП подавляющее большинство молодых кандидатов в графе о работе указали «самозанятый» или «ИП». Похожую картину мы наблюдаем и в ЛДПР.
У «Новых людей» картина достаточно пестрая: среди молодых кандидатов довольно много студентов и работников сферы услуг (от «Ростикса» до отеля Grand Autograph), но есть также и помощник руководителя автопредприятия в Бердске 21-летний Антон Корниенко. Единственный из 30 молодых кандидатов с уже имеющимся опытом работы в органах власти — 22-летний помощник депутата Юрий Коновалов, представленный «Единой Россией».
Двойные выдвиженцы и иностранцы.
Общая доля молодых кандидатов в Заксобрание — девять кандидатов из 214. В горсовет — 26 из 313. Кто-то скажет, что здесь кроется ошибка. На самом деле — пять человек баллотируются в оба парламента сразу. И трое из них принадлежат к одной партии.
И этой партией оказывается ЛДПР — из четырех кандидатов до 23 лет трое выдвинулись (и зарегистрировались) как в городской совет, так и в Закс. И все они родом не из Новосибирской области. Это уроженец города Мирный Алексей Скорин, работающий в техподдержке «Яндекса», инженер компании «ЮСК» Кристина Фузеева и самозанятая Арина Яковлева.
Еще по двум выдвижениям сразу пошли молодые «новые люди» Вячеслав Григорович, студент НГТУ, и ведущий менеджер компании БКС Данила Никитин.
22-летнюю Арину Яковлеву можно выделить еще и тем, что она родилась не в России — до переезда в Новосибирск она проживала в казахстанском Петропавловске. Вместе с ней иностранными молодыми кандидатами в горсовет оказались 18-летний самозанятый из «Справедливой России» Даниил Козочкин и 23-летний коммунист Илья Якуткин, который руководит волонтерским фондом «Чистая Первомайка». Все они родом из Казахстана.
Самые «молодые» округа.
В целом на выборной карте Новосибирска нет таких мест, где большую часть кандидатов составляет молодежь. Все 30 человек распределились более-менее равномерно, но мы все же нашли несколько мест, где их немного больше, чем обычно.
В Кировском районе, на округе № 27 в Законодательном собрании (сейчас его представляет единоросс Евгений Подгорный), встретились 21-летний кандидат от «Справедливой России» Данил Ломов и уже упомянутый выше Данила Никитин от «Новых людей». Еще сюда можно отнести округ № 29 в Ленинском районе — тут избираются 22-летняя учительница начальных классов Анастасия Коновалова («Новые Люди») и 21-летний инженер Кристина Фузеева (ЛДПР). Сейчас округ представляет 59-летний Дмитрий Козловский («Единая Россия»).
На выборах в горсовет нашлось три округа, где собралось больше одного кандидата. За округ № 3 (Георгий Андреев, КПРФ) борются студент-самовыдвиженец из Татарска Павел Баранов (18 лет) и помощник депутата-единоросса Евгения Прохорова Юрий Коновалов (22 года).
На округе № 6 (Ростислав Антонов, независимый) среди прочих выдвинулись 20-летний работник «Ростикса» Михаил Гафаров («Новые Люди») и 21-летний самовыдвиженец Роман Малоземов.
На округе № 19 (Александр Тарасов, «Единая Россия») за депутатское кресло борются коммунист-инженер Никита Ермилов (23 года) и студент РАНХиГС Алексей Суворов, выдвинутый «Новыми Людьми» (19 лет).
На округ № 23 (Александр Бестужев, «Единая Россия») претендуют сразу два самозанятых молодых кандидата — представитель СРПЗП Даниил Козочкин (18 лет) и Арина Яковлева, идущая от ЛДПР (22 года). Оба — уроженцы Казахстана.
На округе № 26 (Дмитрий Червов, «Единая Россия»), который также курирует округ № 25, избираются уже упомянутый студент Вячеслав Григорович (22 года) и руководитель медиаслужбы Роспотребнадзора по Новосибирской области Станислав Давыдов, поддержанный ЛДПР (23 года).
За округ № 44 (Алексей Михайлов, «Единая Россия», также курирует округ № 46) поборются студент университета «Синергия» Никита Евсеев (22 года), поддержанный «ЕР», и справедливоросс Иван Орлов (22 года), работающий в депо «Инская».
Среди молодых кандидатов в депутаты горсовета нашлась даже одна семейная пара — Максим и Мария Мегеровы, выдвинутые «Справедливой Россией». Ему 23 года, он менеджер по продажам. Ей 22, она приехала в Новосибирск из Вилючинска (Камчатский край), работает маркетологом. Выдвигаются в разных округах, чтобы не мешать друг другу.