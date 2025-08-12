Свежая кровь в парламенте. В Новосибирске 30 кандидатов до 23 лет баллотируются в депутаты

В качестве верхней планки мы выбрали 23 года — с расчетом на то, чтобы кандидат успел пройти обучение в вузе или ссузе и получить трудовой опыт. С учетом этой временной рамки собрали 30 имен, и абсолютное большинство из них составили кандидаты в горсовет. Главная тому причина — более мягкий возрастной ценз: в Совет депутатов Новосибирска можно избраться с 18 лет, а в Заксобрание минимальный возраст на момент голосования должен составлять 21 год.