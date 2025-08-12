Ричмонд
NYT раскрыла детали подготовки саммита Путина и Трампа на Аляске

По данным The New York Times, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске готовятся в максимально короткие сроки — без предварительных согласований и подготовительных встреч.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Белый дом спешно готовится к одному из самых поспешно организованных саммитов последнего времени», — цитирует газету издание «Лента.ру».

Ощущение спешки усиливается тем, что Белый дом до сих пор не сообщил, где именно состоится встреча и как долго она продлится, отмечает NYT.

Однако газета, ссылаясь на европейские источники, утверждает, что стороны проводят предварительные консультации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские и российские чиновники прорабатывают детали предстоящей встречи Путина и Трампа, а NYT писала, что саммит может быть организован в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски.

