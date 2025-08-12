NYT раскрыла детали подготовки саммита Путина и Трампа на Аляске

«Белый дом спешно готовится к одному из самых поспешно организованных саммитов последнего времени», — цитирует газету издание «Лента.ру».
Ощущение спешки усиливается тем, что Белый дом до сих пор не сообщил, где именно состоится встреча и как долго она продлится, отмечает NYT.
Однако газета, ссылаясь на европейские источники, утверждает, что стороны проводят предварительные консультации.
Узнать больше по теме
