Economist рассказал об уголке России в НАТО с «председателем» Лениным

Шахтерский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген является российским «уголком» на территории НАТО, где «председателем» местного совета до сих пор остается Владимир Ленин — его бюст установлен в поселке. Об этом пишет The Economist.
Как отмечает издание, этот «уголок России» вызывает растущую озабоченность западных спецслужб. Глава норвежской разведки адмирал Нильс Стенсонсес в июне предупредил о повышенном внимании России к Арктике после того, как Балтийское море стало «недружелюбным» из-за конфликта на Украине.
Население Баренцбурга сократилось с 2000 человек в советские времена до 340 сегодня. Шахта продолжает добывать сернистый уголь, который сжигают на местной электростанции.
Норвежский губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе формально курирует российское поселение, но теперь власти отговаривают туристов от его посещения. Как отмечает The Economist, Россия вряд ли закроет Баренцбург. Она предложила создать здесь исследовательский центр для ученых с глобального Юга.
В июне посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что норвежские власти предпринимают действия по усилению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген, что создает препятствия для российской научной и хозяйственной деятельности в регионе.
По его словам, Норвегия присоединилась ко всем санкциям Евросоюза, что «очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене», так как ставит российских ученых в дискриминируемое положение.
Архипелаг Шпицберген имеет особый международный статус, позволяющий гражданам стран — участниц договора посещать его без виз. Административный центр — город Лонгйир. Здесь также находятся два российских поселка, созданных еще в 1930-х годах для угледобычи. Крупнейший из них — Баренцбург, где размещено российское консульство. Второй поселок — Пирамида — используется для научных исследований.