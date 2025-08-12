Economist рассказал об уголке России в НАТО с «председателем» Лениным

Архипелаг Шпицберген имеет особый международный статус, позволяющий гражданам стран — участниц договора посещать его без виз. Административный центр — город Лонгйир. Здесь также находятся два российских поселка, созданных еще в 1930-х годах для угледобычи. Крупнейший из них — Баренцбург, где размещено российское консульство. Второй поселок — Пирамида — используется для научных исследований.