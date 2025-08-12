Посольство России возьмет под опеку мемориал воинам-красноармейцам в Стояновке

Вместе с председателем Координационного совета российских соотечественников Алексеем Петровичем, а также с руководством населенного пункта и местной инициативной группой дипломаты обсудили вопросы увековечения памяти героев Великой Отечественной войны.
В рамках рабочей поездки дипломаты осмотрели мемориал героям-пограничникам на месте братской могилы красноармейцев, павших в ожесточённых боях июня-июля 1941 г. Были проведены необходимые замеры и фотосъёмка для оформления паспорта воинского захоронения, в который будут внесены установленные имена 110 погибших советских солдат.
В посольстве подчеркнули, что сохранение подобных объектов за рубежом, имеет особое значение для России, поскольку мемориалы становятся целями для вандалов и нередко подвергаются демонтажу в ряде стран Восточной Европы.
В июне 1941 года одной из первых на территории Молдавии вступила в бой 5-я пограничная застава 25-го Кагульского отряда, располагавшаяся близ села Стояновка. В течение одиннадцати суток пограничники сдерживали натиск превосходящих сил противника, не раз обращая его в паническое бегство. В первые три дня кровопролитных сражений было уничтожено около тысячи немецко-румынских солдат и офицеров. За мужество, героизм и отвагу троим защитникам заставы — старшему лейтенанту А. К. Константинову, сержанту И. Д. Бузыцкову и младшему сержанту В. Ф. Михалькову — было присвоено звание Героя Советского Союза.