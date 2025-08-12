Минобороны: Беларусь уведомила ОБСЕ о проведении учения с РФ «Запад-2025»

Минобороны сказало, что Беларусь уведомила ОБСЕ о проведении учения с РФ «Запад-2025». Подробности озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны, генерал-майор Валерий Ревенко. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.
Ревенко заметил, что для поддержания региональной безопасности, восстановления доверия и добрососедских отношений в Европе, белорусская сторона предусматривает обеспечение максимальной открытости, а также транспарентности проводимой военной деятельности.
Представитель Минобороны уточнил: в связи с указанным, исходя из требований Венского документа, касающегося мер укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре 2025 года учения Вооруженных Сил Беларуси с Россией «Запад-2025».
— 31 июля мы передали расширенную информацию об учении и пригласили на наблюдение за ним представителей всех без исключения государств — участников Венского документа, — акцентировал внимание Валерий Ревенко.
Ранее Минобороны сказало, что учение Беларуси и России «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
Тем временем Минобороны сообщило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
Также мы писали, что Литва объявила о начале военных учений у границы с Беларусью.
Кроме того, «Минсктранс» заявил о приостановке рейсов из Минска в Вильнюс и обратно.