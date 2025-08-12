Минобороны: Беларусь уведомила ОБСЕ о проведении учения с РФ «Запад-2025»

Представитель Минобороны уточнил: в связи с указанным, исходя из требований Венского документа, касающегося мер укрепления доверия и безопасности, еще в 2024 году государства — участники ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре 2025 года учения Вооруженных Сил Беларуси с Россией «Запад-2025».