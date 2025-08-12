В Госдуме ответили на заявление Трампа об ошибке генерала ВС РФ

Глава США заявил, что российские танки не смогли достичь Киева за несколько часов на старте СВО из-за просчета командования, во время пресс-конференции 11 августа. По его словам, один из генералов якобы приказал танкистам перемещаться к столице Украины не по асфальтированным дорогам, а по полям, из-за чего военная техника увязла в грязи и не смогла двигаться дальше. Трамп саркастически назвал такое решение командующего «гениальным», пишет «Лента.ру».