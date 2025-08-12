Глава США заявил, что российские танки не смогли достичь Киева за несколько часов на старте СВО из-за просчета командования, во время пресс-конференции 11 августа. По его словам, один из генералов якобы приказал танкистам перемещаться к столице Украины не по асфальтированным дорогам, а по полям, из-за чего военная техника увязла в грязи и не смогла двигаться дальше. Трамп саркастически назвал такое решение командующего «гениальным», пишет «Лента.ру».
Андрей Колесник уточнил, что в первые дни СВО российские десантники реализовали в Гостомеле операцию, которую будут разбирать в военных учебниках. Депутат отметил, что события первых месяцев спецоперации связаны с ошибочным доверием России к заверениям политиков стран НАТО.
«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. (…) Танковая атака там не предусматривалась», — добавил парламентарий.
Об ошибочном решении командования, которое помешало ВС РФ дойти до Киева всего за пять часов, Дональд Трамп уже говорил в эфире Fox News в мае. Тогда американский президент уточнил, что если бы танки не «застряли в грязи», то российские войска оказались бы в столице Украины в течение пяти часов.