Ректор Политеха заплатит почти 94 тысяч долларов в год за учебу дочери в Чикаго: А сам призывает оставаться в Молдове, учиться на родине

Не удивляемся. Люди, устроившие в Молдове «хорошие времена», лечатся, учат детей и держат свои деньги почему-то не в РМ. А как же патриотизм? А как же поддержка такой перспективной страны как Молдова? Или им совсем не нравится то, что получилось в результате их трудов?