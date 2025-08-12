Ричмонд
Ректор Политеха заплатит почти 94 тысяч долларов в год за учебу дочери в Чикаго: А сам призывает оставаться в Молдове, учиться на родине

Люди, устроившие в Молдове «хорошие времена», лечатся, учат детей и держат свои деньги почему-то не в стране.

Источник: Комсомольская правда

Почти 94 тысячи долларов составляет стоимость года обучения в Чикагском университете, где учится дочь ректора Технического университета Молдовы Виорела Бостана.

Сам Бостан продвигает национальную кампанию «Учись в Молдове» и призывает молодежь выбирать местные университеты.

Не удивляемся. Люди, устроившие в Молдове «хорошие времена», лечатся, учат детей и держат свои деньги почему-то не в РМ. А как же патриотизм? А как же поддержка такой перспективной страны как Молдова? Или им совсем не нравится то, что получилось в результате их трудов?

Напомним, что дочь ректора Технического университета, ведущего в Молдове, поступила в университет Чикаго. Это притом, что ректор, Виорел Бостан, активно продвигает идею, что образование дома ничуть не хуже.

