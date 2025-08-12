Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме № 13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан — политический и не имеет законных оснований. Был только приказ — осудить», — заявил митингующий депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску.
По его словам, приговор Гуцул и Светлане Попан был вынесен по политическому заказу.
«Судьи Апелляционной палаты не торопятся рассматривать отмену меры пресечения, понимая, что первая инстанция нарушила само право заключения под стражу», — отметил он.
Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока «Победа» проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.