Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Участники акции в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул потребовали, чтобы депутатам от блока «Победа» разрешили посетить ее в СИЗО № 13, митинг транслируется в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Источник: Sputnik Молдова 2.0/Telegram

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

«Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме № 13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан — политический и не имеет законных оснований. Был только приказ — осудить», — заявил митингующий депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску.

По его словам, приговор Гуцул и Светлане Попан был вынесен по политическому заказу.

«Судьи Апелляционной палаты не торопятся рассматривать отмену меры пресечения, понимая, что первая инстанция нарушила само право заключения под стражу», — отметил он.

Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока «Победа» проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше