Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан

«Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме № 13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан — политический и не имеет законных оснований. Был только приказ — осудить», — заявил митингующий депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску.