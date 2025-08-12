Депутат Госдумы Колесник: НАТО потеряет столицы в случае атаки на Калининград

По словам Артамонова, в регионе находятся лучше комплексы ПВО, РЭБ, ракетные установки, возможно, «Орешник». Подобные ракеты нельзя перехватить, поэтому они могут достичь любой точки Европы. Кроме этого, в области стоит Балтийский флот. Эксперт добавил, что, несмотря на размеры и расположение Калининградской области, ~регион не так просто захватить.~ Артамонов отметил, что Израиль также имеет небольшие размеры и окружен враждебно настроенными соседями, однако у них есть боеспособная армия, которая может дать отпор.