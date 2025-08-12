Токаев направил обращение участникам форума Jastar Fest

Обращение к участникам опубликовала сегодня, 12 августа 2025 года, пресс-служба Акорды.
Наш народ всегда поддерживал целеустремленную молодежь и оказывал ей высокое доверие. Как говорится, «ақыл — жастан» («мудрость приходит с юных лет»). Вы активно трудитесь во всех сферах: помогаете нуждающимся в качестве волонтеров, поддерживаете добрые начинания, участвуете в экологических акциях, прославляете страну победами в спортивных и образовательных соревнованиях.
Форум молодежи проходит в Павлодаре.
В продолжении Токаев подчеркнул, что этот регион известен как родина многих выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в обогащение духовного мира нашего народа. Наряду с этим Павлодар — это один из крупнейших промышленных центров, вносящий значительный вклад в развитие экономики страны.
Своим самоотверженным трудом на предприятиях, в сельском хозяйстве и в других сферах жители области обеспечивают процветание нашего государства. Подрастающее поколение должно брать с них пример и прилагать все усилия во имя дальнейшего прогресса региона и достижения новых высот. Важно помнить, что самые благородные качества — это трудолюбие, любовь к знаниям, неравнодушие и ответственность.
Президент также напомнил, что этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий.
В связи с этим принимаются масштабные меры. В нашей стране человек труда всегда должен пользоваться особым уважением. Нужно, чтобы об этом помнили наши юные соотечественники, ведь труд — это прочный фундамент и движущая сила в жизни каждого человека. Без труда невозможно развитие и процветание. Суть данной инициативы кроется в этом.
Президент также считает, что молодежь всегда и везде олицетворяет невероятную силу перемен.
Вы родились в эпоху, когда весь мир меняется быстрее, чем когда-либо, когда для молодых людей очень много возможностей для самореализации. Я очень рад, что наша передовая молодежь активно участвует в общественной жизни, учится, работает и всесторонне развивается. Потому что вы — не только будущее, а по сути, настоящее нашей страны. От вашей энергии, идей, знаний, целеустремленности и патриотизма в определяющей степени зависит судьба нашей Родины. Будущее нашей страны — в ваших руках.
Также Токаев заявил, что государство создает надлежащие условия для подрастающего поколения. К примеру, в Казахстане разработано и вводится в действие множество программ, направленных на расширение доступа к образованию, трудоустройству, развитию талантов, льготному приобретению жилья, поддержке молодежного предпринимательства.
В этих программах участвуют свыше 600 тысяч молодых людей.
Более того, уточнил президент Казахстана, благодаря специально введенным квотам молодежь получила возможность активно участвовать в деятельности Мажилиса и маслихатов. Хорошо показывает себя Президентский молодежный кадровый резерв, его участники назначаются на высокие управленческие позиции. Внедрение прямой выборности акимов сел и районов открыло дорогу для многих молодых людей в систему местной исполнительной власти.
Могу с уверенностью сказать, таких примеров поддержки молодежи не так много. И государство продолжит эту стратегически важную работу. Нашей стране нужен мощный молодежный авангард, который не боится ответственности, усердно трудится и постоянно самосовершенствуется. Слова великого мыслителя Абая «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» («Верь в себя, и опора и счастье твое — неразлучные разум и труд») актуальны и по сей день. Молодежь Казахстана — это образованные, талантливые, активные, идущие в ногу со временем граждане. Я верю в вас! Пусть наша священная Родина процветает! Желаю вам успехов во всех делах!