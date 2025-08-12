Токаев направил обращение участникам форума Jastar Fest

Могу с уверенностью сказать, таких примеров поддержки молодежи не так много. И государство продолжит эту стратегически важную работу. Нашей стране нужен мощный молодежный авангард, который не боится ответственности, усердно трудится и постоянно самосовершенствуется. Слова великого мыслителя Абая «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» («Верь в себя, и опора и счастье твое — неразлучные разум и труд») актуальны и по сей день. Молодежь Казахстана — это образованные, талантливые, активные, идущие в ногу со временем граждане. Я верю в вас! Пусть наша священная Родина процветает! Желаю вам успехов во всех делах!