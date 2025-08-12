Ричмонд
На парламентских выборах смогут впервые проголосовать более 38 тысяч молодых людей

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Впервые проголосовать на парламентских выборах в Молдове 28 сентября 2025 года смогут более 38 тысяч молодых людей, сообщили в Центризбиркоме (ЦИК).

Источник: Sputnik.md

По данным ЦИК, из 38 191 человека 114 отметят свой день рождения в день выборов.

Ранее Центризбирком сообщил, что по состоянию на первое августа нынешнего года в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 298 443 человека. Наибольшее количество избирателей — в Кишиневе (663 157 человек), в Бельцах — 98 651 человек, а в районах левобережья Днестра — 276 886. При этом из общего числа зарегистрированных в Госреестре около 2 759 169 граждан, имеющих право голоса, относятся к административно-территориальным единицам второго уровня.

Помимо этого, в Госреестр включены 262 388 человек, выехавших из страны на законных основаниях или больше не имеющих постоянного места жительства, а также 276 886 граждан, проживающих в Приднестровье и временно находящихся вне конституционного контроля Республики Молдова.