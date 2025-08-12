В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом

«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса», — приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.
Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта — ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.