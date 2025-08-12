Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Китая поддержали предстоящую встречу Путина с Трампом

ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предстоящую встречу лидеров РФ и США в штате Аляска.

Источник: © РИА Новости

«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса», — приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.

Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны (конфликта — ред.) и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.

Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше