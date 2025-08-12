Депутаты проверили ход капремонта жилых домов в Нижнем Новгороде

Объём капремонта жилых домов вырос в Нижегородской области. Ход работ проверили депутаты регионального парламента в рамках выездного заседания комитета по ЖКХ.
На центральных улицах города сейчас идёт капитальный ремонт сразу двух жилых зданий. По адресам Большая Покровская, 30А и Минина, 5 подрядчик обновляет фасады и кровли. Здесь же на улице Минина в доме № 3 работы уже завершены. И законодатели оценили качество ремонта.
Все работы выполняются за счёт средств фонда капитального ремонта.
Татьяна Гриневич, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области:
«Многие дома уже давно ждут своего капитального ремонта. И да, очень радостно, когда начинают переходить непосредственно к жителям, которые ждут».
Дмитрий Гнатюк, генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области:
«Дома все на первых линиях, то есть сталинские постройки, очень красивые. Постарались здесь восполнить все художественные элементы. Те, которые были утрачены, воссоздать заново. Которые были в нормальном состоянии, но требовали ремонта, подрядчик всё отремонтировал».
Владимир Беспалов, председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК:
«К капитальному ремонту и к тем работам, которые там выполняются, подошли с учётом мнения жителей. Это в каждом многоквартирном доме, где проводится капитальный ремонт. В 2025 году объём капитального ремонта практически в 3 раза больше, чем в прошлогоднем».