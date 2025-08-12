Ильсур Метшин отметил вклад горожан в развитие Казани и наградил отличившихся

Открывая сессию, глава города отметил, что текущая встреча подводит итог работы Думы этого созыва. Он сообщил, что на мероприятие пригласили коллег, чтобы выразить благодарность парламенту республики.
Ильсур Метшин подчеркнул, что в Казани ведется масштабная строительная работа, одним из ключевых направлений которой является развитие метрополитена. Он сообщил, что под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова продолжается строительство второй ветки метрополитена: уже достигнута станция «Фучика», и работы продвигаются в сторону ДРКБ и микрорайона «Гаиля».
По словам мэра, этот проект стал возможным благодаря системной поддержке правительства, слаженной работе команды и взаимодействию с федеральными органами. Он отметил, что значимость национальных проектов помогает городам развиваться, а Казань является ярким примером того, как органы власти действуют как единая команда.
В ходе церемонии министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин был награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» за многолетний плодотворный труд и заслуги в реализации значимых инфраструктурных проектов.
Знаком отличия «За безупречную службу Казани» были отмечены генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов — за многолетний труд и вклад в развитие строительной отрасли, а также министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков — за обеспечение экологической безопасности и улучшение качества окружающей среды.
Указом Раиса Татарстана медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» получили заместитель главы Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Ленар Алеев, заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Елена Бутенкова и главный специалист общего отдела Администрации Кировского и Московского районов Альмира Ногуманова.
Начальнику управления социальной политики Аппарата Исполкома Казани Ирине Смирновой присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан», а доценту кафедры оперативно-разыскной деятельности Казанского юридического института МВД РФ Ильгизу Усманову — звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».
Распоряжением мэра города знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден генеральный директор ООО «Управляющая компания “Предприятие жилищно-коммунального хозяйства”» Евгений Чекашов.
Почетные грамоты Казани получили секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина, заведующая родильным отделением и врач — акушер-гинеколог стационара АО «АВА-Казань» Юлия Ковалева, директор ГБУ «Дворец спорта» Марат Исмагилов, исполняющая обязанности директора Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию и шорт-треку Ольга Московская, начальник участка фотопроизводства МКУ «Казанский городской общественный центр» Марат Мугинов и глава Администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
Благодарности мэра Казани за многолетний труд и профессиональные заслуги получили пилот гражданской авиации Александр Богданов и секретарь-референт ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Нурфия Хабибуллина.