Шор призвал жителей Молдавии не платить налоги

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор призвал граждан не платить налоги в течение месяца, чтобы закончилось правление Санду.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово», — заявил Шор в видеообращении, распространенном пресс-службой политсилы.